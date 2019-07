Feuer auf Strohfeld in Haimburg breitete sich wegen des starken Windes rasch aus. Aufgrund der Rauchentwicklung musste sogar der Verkehr auf der Packer Straße angehalten werden.

Symbolfoto © Kleine Zeitung

Am Mittwoch Nachmittag fing aus bisher unbekannter Ursache ein Strohfeld in Haimburg (Gemeinde und Bezirk Völkermarkt) zu brennen an. Der Brand breitete sich wegen des heftigen Windes rasch aus und konnte vom Besitzer nicht mehr alleine gelöscht werden.