Sabrina Bernhard (Mitte) mit Vertretern der Gemeinde und Alfred Scherr von der Post AG (ganz links) © KK/Schöpfer

Die Postpartner-Geschäftsstelle in der Firma Schwab in Kühnsdorf Mitte musste aus „betriebsstrategischen Gründen“ aufgelöst werden. Sabrina Bernhard, die seit einem Jahr das Papierwaren- und Lottogeschäft „Skala“ im Gesundheitszentrum in Kühnsdorf Mitte 26 führt, hat die Postpartner-Geschäftsstelle übernommen. Diese wurde im Beisein von Alfred Scherr, Verkaufsleiter der Post AG, und Vertretern der Marktgemeinde Eberndorf, darunter Bürgermeister Gottfried

Wedenig, offiziell eröffnet.