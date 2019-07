Leute Edle Tropfen und feines vom Grill beim Piranfest in Rückersdorf

Facebook

Josef Jernej (Dritter von links) mit befreundeten Produzenten aus Piran und Umgebung © Josef Emhofer

Feinstes Kulinarium, gepaart mit edlen Tröpferln, waren am Piranfest in Rückersdorf/Rikarja Vas beim Hausherr Josef Jernej am letzten Wochenende vorherrschend. Egal ob köstliches vom Fischgrill oder Octopus aus der Peka, alles in allem ein Hochgenuss. Auch der Markt der Produzenten mit Wein, Öl und Co. ließ keine Wünsche offen. Trüffeln, Fisch und edle Weine waren in aller Munde. Unter den zahlreichen Produzenten auch Gregor Lisjak, Jadran Furlanic, Rino Prelac, Alexander Klener und Spela Marenko von Fonda-Fisch. Es gab auch einen Präsidententreff, zwischen WKO-Präsident Jürgen Mandl und Benjamin Wakounig, dem Präsidenten des Slowenischen Wirtschaftsverbandes.