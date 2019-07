Acoustic Lakeside Festival Acoustic-Liebespaar unter der Haube

Facebook

Martin Putz und Nicole Kienleitner sagten Ja © Joachim Zotter

Einen unvergesslichen, tränenreichen Moment bescherte Martin Putz (34) seiner Nicole Kienleitner (30) beim „Acoustic Lakeside“-Festival im Jahr 2018 am Sonnegger See in Sittersdorf. Er überraschte seine langjährige Freundin mit einem Heiratsantrag bei der beliebten Festival-Version von „Herzblatt“ vor einer großen Zuschauermenge.