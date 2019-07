Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Um bei einem Notfall schnell helfen zu können, überwacht Kurt Smolle auf dem Boot den Klopeiner See © Daniela Grössing

In Unterburg direkt neben dem Klopeiner See ist Kurt Smolle (55) aufgewachsen, und dort lebt er auch heute noch. „Im Wasser bin ich in meinem Element“, erzählt der leidenschaftliche Taucher. Seit 15 Jahren engagiert er sich freiwillig bei der Österreichischen Wasserrettung. Smolle ist Regionseinsatzleiter und im Landesverband aktiv.