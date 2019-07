Am Dienstag wurde im Schwimmbad Völkermarkt der „Raiffeisen Schwimm Cup“ ausgetragen.

Glückliche Gesichter bei den Gewinnern des Cups © Privat

Ereignisreiche Sportaktivitäten beleben die letzten Schultage. So trafen sich am Dienstag die Volksschulen des Bezirkes im Schwimmbad der Stadt Völkermarkt, um traditionell ihre besten Schwimmer und Duathleten zu finden. Über 120 Schüler zeigten beeindruckende Leistungen. Veranstaltet und organisiert wurde dieser „Raiffeisen Schwimm Cup“ von der Arge Sport an Volksschulen unter der Leitung von Stefan Lesjak, präsentiert von der Kleinen Zeitung. Diese Sporttage dienen nicht nur dem Vergnügen, sondern stärken auch die Sicherheit rund um die Themen Schwimmen und Badeunfälle.