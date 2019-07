Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht jedes Plastik gehört in die gelbe Tonne © animaflora

Leider haben die Fehlwürfe im gelben Sack und der gelben Tonne zugenommen, was zu enormen Mehraufwendungen führt“, sagt Gerald Grebenjak (FPÖ), Umweltstadtrat in Völkermarkt. Derzeit muss häufig nachsortiert werden. Er appelliert, dass genauer recycelt wird: „Auch das ist ein Beitrag für den Klimaschutz, da so der Restmüll verringert wird“, sagt Grebenjak. „Wenn sich die Trennung nicht verbessert, müssen wir zukünftig strenger kontrollieren, was dazu führen kann, dass der gelbe Sack nicht mitgenommen wird“, fährt er fort.