Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kleinsee (rechts im Bild) ist ein neun Hektar großer Natursee neben dem Klopeiner See. Er ist umgeben von Schilf und Seerosen © Reinhart Nunner

"Der Kleinsee ist keine Müllhalde! Es entsetzt mich, dass ,naturliebhabende‘ Angler ihren Müll an diesem wunderschönen Platz zurücklassen“, wendet sich eine Anrainerin an die Kleine Zeitung. Der Kleinsee ist ein Naturjuwel in der Nähe des Klopeiner Sees. Der See ist ein beliebtes Ziel von Anglern, wer diesen Unrat aber wirklich hinterlassen hat, das weiß wohl nur derjenige, der ihn weggeworfen hat.