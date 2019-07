"Brauche Hilfe" schrieb ein Grazer am Mittwoch seiner Frau per SMS. Daraufhin wurde eine große Suchaktion samt Hubschrauber gestartet. Gegen 11.40 tauchte er unversehrt auf.

Der Steirer hatte unbeabsichtigt per Handy-Notrufprogramm einen Notruf abgesetzt und dadurch eine große Suchaktion ausgelöst (Symbolfoto) © Brian Jackson - stock.adobe.com

Eine große Suchaktion lief Mittwochvormittag im Hochobir-Gebiet im Bezirk Völkermarkt. Ein 48-jähriger Grazer war gegen 7 Uhr von Jerischach in der Gemeinde Sittersdorf in Kärnten zu einer Wanderung über die Grafensteiner Alm in Richtung Hochobir aufgebrochen. Um 8.45 Uhr erhielt seine Gattin von ihm eine SMS mit den Koordinaten seines Standortes und dem Text „Brauche Hilfe“. Sie verständigte daraufhin die Polizei.