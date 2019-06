Altstoffsammelzentrum in Kohldorf für die Gemeinden Eberndorf und St. Kanzian wurde saniert und wird am Samstag eröffnet.

Bernadette Kresnik und Matthias Burtscher (v.li.) © Zarfl

Was sammelt sich nicht alles im Laufe einer normalen Woche an Abfall an. Plastikverpackungen, Shampooflaschen, Kartons, Papier und Lithiumbatterien sind darunter. Zu allem Überfluss hat dann noch der Kühlschrank den Geist aufgegeben. Doch wohin mit den ganzen Sachen?

Eine Lösung gibt es nun für die 10.000 Gemeindebürger von St. Kanzian und Eberndorf.