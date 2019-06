Der Arbö lädt am Freitag ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür ins Prüfzentrum Kohldorf.

Prüfzentrumsleiter Markus Jeitler (links) mit seinem Team © Jegart

Am Freitag feiert der Arbö mit seinem Obmann Udo Karner das 25-jährige Bestandsjubiläum des Prüfzentrums in Kohldorf. Bereits vor 45 Jahren war der Auto-, Motor- und Radfahrerbund mit einer Prüfstation bei der Tankstelle Skala in Kühnsdorf vertreten. Gefeiert wird mit einem Rahmenprogramm auch für Kinder bei einem Tag der offenen Tür mit Beginn um 11 Uhr. Der offizielle Festakt steht dann um 14 Uhr auf dem Programm.