Mobilitätszentrum Stahl-Gigant aus Ruden über die Drau gespannt

Der Stahlträger wurde erfolgreich in Position gebracht. Kommende Woche werden die Bögen für die neue Draubrücke in Lienz eingehoben © Kasupovic

Seit Mitte Juni ist einiges los auf der Brückenbaustelle in Lienz in Osttirol. Vor allem, als der Hauptträger für die neue Draubrücke angeliefert wurde, blieben viele Zaungäste stehen, um das Spektakel – mit dem Kopf in den Nacken gelegt – zu beobachten. Schließlich kommt es nicht täglich vor, dass ein tonnenschweres Stahlteil durch die Luft schwebt. Mit einem Kran wurde der 32 Meter lange Hauptträger millimetergenau an die vorgesehene Stelle manövriert. Eine Arbeit, die nicht nur beim Kranführer viel Fingerspitzengefühl verlangt, sondern auch sehr gute Einweiser benötigt.