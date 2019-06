Schwer verletzt Junge Autolenkerin prallte frontal gegen Hausmauer

Die 19-Jährige wurde Dienstagfrüh in Bad Eisenkappel im Unfallwagen eingeklemmt. Durch ständiges Hupen konnte sie auf sich aufmerksam machen. Feuerwehren mussten sie aus Auto schneiden.

Feuerwehrleute bargen die Schwerverletzte aus dem Auto © FF Bad Eisenkappel

Schwerer Verkehrsunfall Dienstagfrüh in der Gemeinde Bad Eisenkappel: Eine 19-jährige Autolenkerin war gegen 4.50 Uhr auf der Seeberg Bundesstraße (B 82) von Bad Eisenkappel in Richtung Miklauzhof unterwegs. Auf Höhe Zauchen kam sie aus unbekannter Ursache von der Straße ab. In der Folge überfuhr sie eine Haltetafel, durchbrach einen Grundstückszaun und den eines Hühnergeheges und prallte schließlich gegen eine Hausmauer.