Lokalaugenschein Kleindorf zum vierten Mal unter Wasser

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr Stein im Jauntal und die FF Peratschitzen standen mit 34 Mann im Einsatz © Feuerwehr Stein im Jauntal

"Meine Kühe standen 30 Zentimeter hoch im Wasser. Ich hatte große Angst um das Leben meiner Kühe und Schweine“, berichtet Landwirt Emmerich Zenkl. Er ist einer der Bewohner in Kleindorf II in Stein im Jauntal. Vier Mal wurde der Ort in diesem Jahr bereits überflutet, zuletzt Mittwochabend aufgrund der heftigen Gewitter.