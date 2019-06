Unter dem Motto „Kunst verlangt das Ganze“ wurden kürzlich die neuesten Arbeiten von Britta Keber in der Galerie Vorspann in Bad Eisenkappel präsentiert.

Ausstellungseröffnung in der Galerie Vorspann mit Michaela Monschein, Norbert Klavora, Künstlerin Britta Keber, Andreas Jerlich und Elisabeth Lobnik (von links) © Zdravko Haderlap

Unter dem Motto „Kunst verlangt das Ganze“ wurden kürzlich die neuesten Arbeiten von Britta Keber in der Galerie Vorspann in Bad Eisenkappel von Michaela Monschein einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Die Schau der fast dreidimensional wirkenden und in sich nicht restlos aufgelösten „Spaziergänge“ über die liegenden Leinwände am Boden während des Schaffensprozesses wurde von Vizebürgermeisterin Elisabeth Lobnik eröffnet und musikalisch fulminant von Asja Valcic am Cello sowie Klaus Paier am Akkordeon umrahmt.