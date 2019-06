Anna Wurm-Olip aus St. Kanzian wurde 1943 in einer deutschen Strafvollzugsanstalt geboren. In einem Buch erzählt sie ihre Geschichte.

Autorin Anna Wurm-Olip mit Redakteur Miha Vrbinc (links) und Reginald Vospernik, der das Geleitwort geschrieben hat. © Zdravko Haderlap

Welch unfassbares Leid musste Anna Wurm-Olip (76) aus St. Kanzian ertragen haben, bis sie sich überwand, ihre unfassbare und zutiefst traurige Kindheitsgeschichte für ihre Familie sowie für die Nachwelt niederzuschreiben. Am 14. Juni 1943 erblickte sie das Licht der Welt, zur Zeit der dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte, nämlich in der Strafvollzugsanstalt Aichach in Oberbayern. In der Nazizeit waren in diesem Lager vermehrt Frauen inhaftiert, denen „Kritik am Krieg“, das „Hören von verbotenen Sendern“ oder die „Vorbereitung zum Hochverrat“ zum Verhängnis wurde.