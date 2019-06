Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwäne, Graugänse und Haubentaucher sind in der Brenndorfer Bucht anzutreffen © Ulrike Greiner

Der Bau der Koralmbahn bedeutete in den vergangenen Jahren immer wieder auch, dass bedeutende Eingriffe in die Natur vorgenommen wurden. Für Gebiete, die eine besonders schützenswerte Fauna aufwiesen, mussten ökologische Ausgleichsflächen geschaffen werden.

Die Seidendorfer Bucht war ein Dorado für Vögel, wobei vor allem die enorme Population an Schwänen dem Vorbeifahrenden ins Auge stach. Heute liegt dort ein Fischerdorf. Was die Koralmbahn angeht, so wird sie künftig an dieser Stelle über die Drau geführt. In der Genehmigung für diese Drauquerung liegt die Geburtsstunde der Brenndorfer Bucht, der größten ökologischen Ausgleichsfläche der ÖBB in Kärnten. Vor zwei Jahren wurde das 26 Hektar große Areal fertiggestellt, jetzt erfolgte die Kollaudierung. Pressesprecher Christoph Posch (links) mit Andreas Wascher, der die Bucht mitplante Foto © Ulrike Greiner