Die Generalsanierung der Völkermarkter Stauseebrücke ist auf Sommer 2020 verschoben © Hubert Budai

Bei der Vorstellung der Straßenbauoffensive des Landes für 2019 wurde auch die Sanierung der 1958 errichteten und 1998 um einen Rad- und Gehweg erweiterte Völkermarkter Stauseebrücke angekündigt. Wegen fortgeschrittener Mängel müssen die Brückenlager ausgetauscht werden, weshalb während der Sanierungsarbeiten eine sechswöchige Totalsperre notwendig ist. Geplant war das Vorhaben für heuer im Herbst.

Nun wurde bei mehreren Gesprächen in der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt von Verkehrsbetrieben und Wirtschafts- sowie Gemeindevertretern an die Brückenbauabteilung des Landes der Wunsch herangetragen, die Sperre in die Sommerferien zu verlegen. Das Hauptargument: Während der Schulzeit fahren viele Schülerbusse in die Schulstadt Völkermarkt, eine Totalsperre im Herbst würde weitaus größere Verkehrsprobleme und hohe Zusatzkosten für logistische Ersatzmaßnahmen verursachen.

Der einzige Grund für die Verschiebung der Bauarbeiten ist der mehrheitliche Wunsch, der aus der Region an mich herangetragen wurde. Martin Gruber, Landesrat und Straßenbaureferent