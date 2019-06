Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Montage: OFC Pictures - stock.adobe.com, Katz-Logar

Janez Petjak, Komponist, Organist und Chorleiter aus St. Stefan/Šteben bei Globasnitz, ist am Mittwoch plötzlich verstorben. Er stand im 89. Lebensjahr. Den Sinn seines Lebens fand er in seinem unermüdlichen und konsequenten musikalischen Schaffen. Rund 200 Vertonungen slowenischer Lyriker, darunter Gedichte von Milka Hartman, und Volksliedsätze wurden in den letzten Jahrzehnten von ihm verfasst. Seine geistlichen Chorwerke umfassen mehr als 200 Kompositionen für verschiedene Anlässe des Kirchenjahres. Hervorzuheben sind auch seine sechs Messkompositionen in slowenischer und lateinischer Sprache sowie eine Kantate für Chor und Orchester.