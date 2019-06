Facebook

© Spar/GLEISSFOTO

„Unser rundum erneuerter Supermarkt am Klopeiner See überzeugt mit einem großen Frischebereich, regionalen Köstlichkeiten und Wohlfühl-Atmosphäre. Es ist vor allem die neue Frischeabteilung, die begeistern wird. Oder besser gesagt, die Verschmelzung der vielen Frische-Abteilungen zu einer großen", sagt Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol. Zwei Monate lang wurde der Markt modernisiert. Während dieser Zeit blieb das Geschäft geschlossen. Im Zuge der Modernisierung wurde auch die Verkaufsfläche auf 560 Quadratmeter vergrößert. "Die durch den Umbau erweiterte Verkaufsfläche bietet sowohl den schnellen Einkäuferinnen nach dem Besuch im Freibad, als auch den Großeinkäufern für die Grillfeier am Wochenende eine große Auswahl an Köstlichkeiten aus aller Welt", heißt es von Spar.