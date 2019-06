Kleine Zeitung +

Beislszene Buschenschank Blumenhof feiert 30. Geburtstag

Inge Kassl vom Buschenschank Blumenhof in Gurtschitschach 6 in Völkermarkt ist mit Leib und Seele Wirtin. Am Sonntag wird das 30-Jahr-Jubiläum gefeiert.