Bei Musik, Speis und Trank kann man die lauen Sommerabende am Freitag und Samstag in Völkermarkt ausklingen lassen © Stadtgemeinde

Hunderte Kinder und Jugendliche werden am Stadtfest von Völkermarkt ihr gesangliches und musikalisches Können darbieten. Am Freitag und Samstag findet am Unteren Hauptplatz das Fest der Bezirksstadt statt. „Uns ist es ein Anliegen, Musikern eine Bühne zu geben“, sagt Stadtrat Hans Steinacher (FPÖ), der mit Brigitte Niemiez vom Marktreferat der Stadt das Stadtfest auf die Beine gestellt hat.