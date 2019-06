Leute Startschuss für Festreigen am Klopeiner See

Zum Pfingstsonntag eröffnete der Tourismusverband St. Kanzian am Klopeiner See die heurigen Seefeste.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Tourismusregion/Varh

Mit einem umfangreichen Familienangebot genossen am Pfingstsonntag große und kleine Gäste beim Familien-Seefest den sommerlichen Tag. In der Walderlebniswelt – hier zahlten zum Vatertag Väter keinen Eintritt –, im Vogelpark Turnersee und im Golfpark Klopeiner See-Südkärnten gab es für alle Kinder gratis Eintritt und Schnupperstunden. In Unterburg rundete ein Kinderprogramm mit Kinderschminken, Bastelstationen und Hüpfburg das Familienerlebnis ab.