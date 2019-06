Feistritz Schülerin aus St. Michael holte sich den Bundessieg

Facebook

Katharina Zimmerl mit der Siegerzeichnung © Schule

Beim österreichweiten Malwettbewerb der Raiffeisenbank gewann die Zweitklässlerin Katharina Zimmerl von der Europaschule in St. Michael ob Bleiburg. Im Vorjahr konnte Lukas Figo, ebenfalls Schüler der Europaschule, den europaweiten Sieg für sich entscheiden. Diese Chance hat Zimmerl auch noch. Am 28. Juni bekommt sie den Preis in Wien verliehen. An der Europaschule stehen regelmäßige Kultur-Workshops auf dem Stundenplan. „Der Umgang mit Künstlern eröffnet den Kindern wertvolle Einblicke in Lebens- und Erfahrungswelten, die zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung beitragen“, sagt Direktor Danilo Katz.