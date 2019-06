Stille Helden Völkermarkt Jasmin Lakonig: Von der Ballerina zur Feuerwehrfrau

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jasmin Lakonig von der FF Feistritz ist eine der wenigen Feuerwehrfrauen im Bezirk © Rosina Katz-Logar

Es war der 20. September 2015, der ihr Leben verändert hat. Der Tag, an dem sie bei der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz ob Bleiburg aufgenommen wurde. „Die Kameradschaft passte vom ersten Tag an“, sagt Jasmin Lakonig, Absolventin der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft und Mode (WI’MO) in Klagenfurt. Innerhalb kurzer Zeit konnte sie viele Kurse besuchen und Prüfungen ablegen und ist heute Gruppenkommandantin und Spezialistin für Atemschutz, Menschenrettung, Maschinen, im KAT-Zug, Abschnittsschriftführerin und hat sogar den Lkw-Führerschein. „Mit dem großen Tankwagen durch die Gegend zu fahren, macht mir großen Spaß“, sagt Lakonig. Es gab aber auch Momente, in denen sie Angst hatte: „Beim letzten Sturm ging es öfters kritisch zu.“