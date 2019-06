60 Jahre Diese Neuhauser sind ein "diamantenes" Ehepaar

Seit 60 Jahren gehen Ivanka und Matthäus Polanc aus Pudlach bei Neuhaus durch dick und dünn. Sie feierten in der Pfarrkirche Neuhaus ihre diamantene Hochzeit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Halten zusammen: Ivanka und Matthäus Polanc aus Pudlach © Rosina Katz-Logar

Ivanka (84) und Matthäus Polanc (81) aus Pudlach haben am 7. Juni 1959 geheiratet. Zu Christi Himmelfahrt feierten sie in der Pfarrkirche Neuhaus/Suha ihre diamantene Hochzeit. „60 Jahre sind sehr lang, aber mit tiefem Glauben, großer Liebe und Vertrauen ist der lange gemeinsame Weg zu meistern“, sagt Ivanka Polanc, Mutter von sieben Kindern, von denen zwei bereits verstorben sind. „Der Tod der Kinder war für uns das Schrecklichste“, sagt die Autorin von rund 100 Kinder- und Jugendliedern und Gedichten in slowenischer Sprache und seit 70 Jahren Sängerin im Kirchenchor Neuhaus/Suha.