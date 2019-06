Am Pfingstsonntag können Kinder und Aktiv-Card-Besitzer kostenlos in die Walderlebniswelt und den Vogelpark sowie Golfschnupperkurse ausprobieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fürs Familienfest wurde ein breites Programm organisiert © Tourismusregion

Mit dem Familien-Seefest beginnen am Sonntag die Seefeste am Klopeiner See. Kinder bis 16 Jahre und Erwachsene im Besitz der Aktiv-Card-Südkärnten können von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt in die Walderlebniswelt und in den Vogelpark am Turnersee. Zum Vogelpark wurde auch ein kostenfreier Bummelzug organisiert, der um 10 und um 12 Uhr beim Tourismusinformationszentrum abfährt, zurück geht es um 13 und um 15 Uhr. Im Vogelpark findet auch ein Grillfest statt. Ein Grillteller kostet 7 Euro.