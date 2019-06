Heuer macht das Pop-Festival am Sonnegger See Pause, die beiden Organisatoren Sara Trap und Raphael Pleschounig sind aber trotzdem sehr aktiv: Sie haben geheiratet!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sara und Raphael Pleschounig © Niko Zuparic/zuparino.com

Wer das "Acoustic Lakeside"-Festival am Sonnegger See kennt, der weiß: Die Musik ist gut und die Gäste verstehen es, zu feiern. Wenn mit Sara Trap (26) und Raphael Pleschounig (32) also zwei maßgebliche Mitglieder des veranstaltenden Vereins heiraten, wundert es nicht, wenn das Fest bis zum Sonnenaufgang dauert. Und die Musik, eine Combo um Stefan Thaler und Tonč Feinig, war natürlich auch auf höchstem Niveau. Zum musikalischen Gelingen hat aber auch ein weiterer Freund der "Lakeside"-Familie beigetragen: Herwig "Fuzzman" Zamernik, der mit seiner Freundin, der Schauspielerin Jutta Fastian, unter den Gästen war, spielte ein paar Lieder. "Der Tanzboden hat geglüht", freut sich Sara.