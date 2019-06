Kleine Zeitung +

Klopeiner See Badehaus kommt: Touristiker mehrheitlich für Errichtung gestimmt

86,41 Prozent der Touristiker stimmten in der Vollversammlung Donnerstagnacht für die Errichtung des dritten Kärntner Badehauses am Klopeiner See. Weitere Abstimmung in Generalversammlung steht an. Durch Zwei-Drittel-Mehrheit ist Projekt gesichert.