Musiker Lukas Joham erhält beim Konzert am Freitag die Chorleitung des MGV Scholle © Markus Traussnig

Sie übernehmen am Freitag die Chorleitung des MGV Scholle. Wie ist es, mit 27 Jahren einen so traditionsreichen Männergesangsverein zu leiten?

Lukas Joham: Es ist etwas Besonderes und es sind große Fußstapfen, in die ich treten werde. Der MGV Scholle ist aber seit 14 Jahren ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich war, als ich mit 13 Jahren als Sänger zum Männergesangsverein kam, das jüngste Mitglied. Mein Onkel (Anmerkung: Franz Hrastnig) war 38 Jahre lang Chorleiter des MGV Scholle. Ich habe also die Sänger schon gekannt, bevor ich selber mitgesungen habe.