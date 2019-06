Neuhaus Gefährliche Lücke für Radfahrer am Drauradweg

Facebook

Primo(z) Paska aus Dravograd passiert öfter die gefährlich Stelle am Drauradweg bei St. Luzia © KLZ

Bereits über die Wintermonate war der Drauradweg R1 von der Luzia-Hängebrücke bis eineinhalb Kilometer vor Schwabegg (Gemeinde Neuhaus) mit Baugittern abgesperrt. Obwohl viele Einheimische den Radweg auch im Winter als Wanderweg benutzen. Was damals als Wintersperre des Radweges, die bisher nur für die Hängebrücke bis April gegolten hatte, angenommen wurde. In der Regel wurden die Holzeinbauten und Brücken am Radweg im Frühjahr begutachtet und schadhafte Stellen saniert. Doch die Radsaison beginnt in der Regel Mitte April und dieser Abschnitt ist noch genauso verwahrlost, wie im Winter.