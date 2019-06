Facebook

Das Geschäft an der Umfahrungsstraße in Völkermarkt © Katz-Logar

Die „mister*lady GmbH & Co KG“ musste Mitte mit ihren 35 Filialen Mitte Mai Insolvenz anmelden. Der Österreichische Verband Creditreform gibt nun bekannt, dass die Filiale in der Umfahrungsstraße 20 in Völkermarkt nicht geschlossen wird. Zehn Filialen, darunter jene in Wolfsberg und in Klagenfurt, müssen allerdings zusperren. „Durch die Einsparungsmaßnahmen soll das Unternehmen auf gesunde Beine gestellt und mit 25 Filialen und 130 Arbeitsplätze weitergeführt werden.“, sagt Stephan Mazal von Creditreform.