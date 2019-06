Facebook

Diese fünf Journalisten werden an den Pranger gestellt © Tjednik

Journalisten gestalten in der Regel Titelseiten und deren Schlagzeilen, nur in Ausnahmefällen sind sie selbst Thema auf dem Deckblatt. Das rechtsnationale kroatische „Hrvatski Tjednik“ jedoch stellt nun auf Seite eins fünf Reporter an den Pranger, die kritisch über das jährliche Kroatentreffen am Loibacher Feld bei Bleiburg/Pliberk berichtet haben.