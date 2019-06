Facebook

Die Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus eingeliefert © Juergen Fuchs

Am Samstag gegen 11.30 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau aus der Gemeinde St. Kanzian mit ihrem E-Bike am Radweg "R1" von Ritzing kommend in Richtung des Drauradweges. Rund 50 Meter nach der Aussichtsplattform Stauseebrücke, Gemeinde Völkermarkt, kam die Radlenkerin auf dem abschüssigen asphaltierten Radweg in einer Linkskurve aus eigenem Verschulden zu Sturz, wobei sie nach Aussagen einer Zeugin über den Radlenker geschleudert wurde.