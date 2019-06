Facebook

Bei den 68. Österreichischen Staatsmeisterschaften im Schwimmen für Menschen mit Behinderung in Linz holte sich Romana Zablatnik zwei Gold-, drei Silber- und eine Bronze-Medaille. Sie konnte also als zweifache Staatsmeisterin in ihre Heimat Gallizien zurückkehren. Angetreten ist sie mit dem Klagenfurter Schwimmverein.