Die Polizeifreunde luden zur Nostalgiefahrt mit dem Gendarmerieautobus. Die Jungfernfahrt führte in die Gemeinde Neuhaus.

© KK/Privat

Die Gesellschaft der Gendarmerie- und Polizeifreunde Kärnten restaurierte mit dem Verein Nostalgiebahnen in Ferlach den Gendarmerieautobus BG 9700. Nun fand die erste Ausfahrt statt. Das Ziel der illustren Runde war das Museum Liaunig in Neuhaus. Vor Ort wurden die Gäste von Bürgermeister Gerhard Visotschnig begrüßt. Danach nahm die Gruppe mit Gendameriefreund Reinhold Hribernig an einer Führung durch das Liaunig Museum teil.