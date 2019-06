Am Samstag startet das Diexer Bergrennen, am Sonntag folgt der Rad Grand Prix Südkärnten, das fünfte Rennen der österreichischen Rad-Bundesliga.

© W.Kapfenberger

Die 32. Internationalen Völkermarkter Radsporttage starten am Samstag, den 1. Juni um 15 Uhr auf dem Völkermarkter Hauptplatz mit dem 34. Diexer Bergrennen. Die Strecke führt 60 Kilometer rund um Völkermarkt bis der neun Kilometer lange Anstieg zum Zieleinlauf in Diex auf über 1150 Meter Seehöhe in Angriff genommen wird. Zu den Favoriten zählen die Italiener Giovanni Aleotti und Matte Donegà und der Österreicher Stephan Rabitsch, zurzeit Führender der Rad-Bundesliga.