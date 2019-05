Mehrere Jugendliche prügelten auf Kontrahenten ein. Das Opfer wurde am Kopf verletzt. Vier Personen werden angezeigt.

© Kanizaj

In der Nacht auf Donnerstag kam es auf einem Fest in Völkermarkt zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern. Ein 18-Jähriger wurde dabei am Kopf verletzt und musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge der Ermittlungen wurden vier Verdächtige, ein 15-, ein 16- und zwei 17-Jährige, ausgeforscht, die auf den 18-jährigen eingeschlagen haben.