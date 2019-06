Am Klopeiner See und Gösselsdorfer See eröffnen an diesem Freitag (31. Mai) die Direktvermarkter mit Produkten aus der Region ihre Bauernmärkte.

Der Bauernmarkt Gösselsdorf beim Eröffnungsfest nach der Neugestaltung © KK/Schöpfer

Am heutigen Freitag startet der Bauernmarkt an der Norduferpromenade des Klopeiner Sees in die Saison. Jeden Freitag im Juni können Besucher am Gelände des Molkereibads zwischen 16 und 22 Uhr durch die Marktstände bummeln. Das Angebot reicht von Selchwaren über Bauernbrot, Schnäpse und Most bis zu Drechselwaren, Naturprodukten, Honig und mehr.