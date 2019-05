Facebook

© Feuerwehr

Als der allseits bekannte Bergbauer Albin Radocha am vergangenen Samstag seine Kleine Zeitung mit seinem historischen VW Käfer Baujahr 1985 von einem Postkasten an der Kömmelstraße abholte, musste er zu seinem Schrecken beobachten, dass aus der Motorhaube plötzlich dicker Rauch hervorkam. „Im nächsten Moment brannte das Auto lichterloh“, berichtet Albin Radocha, langjähriger ÖVP-Gemeinderat und jetzt Ersatzgemeinderat der Stadtgemeinde Bleiburg. Die Feuerwehr konnte er in diesem Moment auch nicht verständigen, weil sein Handy zu Hause lag. Also rannte der 71-jährige Landwirt zu seinem rund 500 Meter entfernten Anwesen um die Feuerwehr zu rufen. „Das Auto stand in Vollbrand. Es ist ein Totalschaden“, sagt Radocha, der sich den Brand nicht erklären kann.