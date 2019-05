Facebook

Freude bei Gemeinde und Feuerwehr beim Spatenstich: Architekt Reinhold Wetschko (links) mit Gemeindepolitikern und Kameraden © Tamina Katz

Heute wurde in Feistritz ob Bleiburg am Baugelände des künftigen Rüsthauses der Spatenstich gesetzt. Seit Jahren zogen sich die Diskussionen, nun wird gebaut. In das Projekt werden rund zwei Millionen Euro investiert, es soll bereits im Herbst fertiggestellt sein.

Architekt des neuen Rüsthauses ist Reinhold Wetschko, der den ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen hat. Bürgermeister Hermann Srienz (SPÖ) sprach bei der Feier von einem guten Tag für die Gemeinde und die Feuerwehr Feistritz und bedankte sich bei allen Beteiligten. Vizebürgermeister Vladimir Smrtnik (REgi) dankte den Wirtschaftstreibenden der Gemeinde und Vizebürgermeister Mario Slanoutz (SPÖ) betonte die Wichtigkeit der heimischen Unternehmer, die beim Bau des Rüsthauses zum Einsatz kommen werden.