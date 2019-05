Lokalaugenschein Das Spielehaus in der Walderlebniswelt nimmt Formen an

Die Walderlebniswelt Klopeiner See errichtet in Kooperation mit dem Tourismusverband ein ganzjährig geöffnetes „Spielehaus“ um eine Million Euro. Ein Besuch auf der Baustelle.

Assistent der Geschäftsführung, Daniel Uschounig, vor der Baustelle – links Maskottchen Reiny Reineke © Sandra Zarfl

Noch sieht man nur einen Rohbau, wo in den nächsten Monaten das neun Meter hohe „Spielehaus“ entstehen soll. Arbeiter sind am Gelände zugange. Beton und Stahlmatten sowie -stützen sind die vorherrschenden Elemente. Das eine Million schwere Zukunftsprojekt steht erst am Beginn. „Derzeit wurde die erste Bauphase beinahe abgeschlossen, die Betonarbeiten werden in den nächsten Tagen finalisiert“, berichtet Daniel Uschounig, Assistent der Geschäftsleitung der Walderlebniswelt, bei unserem Baustellenbesuch.