Klopeiner See Hotelier Josef Petritsch ist verstorben

© Weichselbraun/Privat

Der Gast- und Landwirt Josef Petritsch aus Seelach am Klopeiner See ist am Samstag nach schwerer Krankheit verstorben. Der zweifache Familienvater und Großvater stand im 78. Lebensjahr. Seine große Leidenschaft galt der Hotelerie, die ihm praktisch in die Wiege gelegt wurde. Sein Vater hat nämlich bereits im Jahre 1912 die ersten Gäste auf seinem Bauernhof in Seelach bewirtet. Das Gasthaus „Marko“ mit angeschlossener Pension wurde im Jahre 1952 gewerblich angemeldet.