St. Kanzian Bei Hauszufahrt: Autolenker übersah Motorradfahrer

In St. Kanzian am Klopeiner See kam es Dienstagnachmittag zu einer Kollision mit einem Motorrad und einem Auto. Ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt fuhr aus seiner Hauszufahrt auf die Gemeindestraße und übersah dabei ein Motorrad, welches auf der Straße in diesem Bereich unterwegs war. Auf Höhe der Hauseinfahrt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer, ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt, kam dadurch zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Er musste vom Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.