Ein Siebenjähriger wurde bei einem Motocross-Rennen in Griffen verletzt © KopoPhoto - Fotolia

Ein siebenjähriger Schüler aus dem Bezirk Völkermarkt ist am Samstag bei einem Motocross-Rennen in Griffen verletzt worden. Der Bub kam gegen Mittag auf der genehmigten Strecke aus eigenem Verschulden zu Sturz. Er erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades. Der Siebenjährige wurde vom Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht.