Jürgen Honorius Haim (51) ist bei der Wasserrettung ganz in seinem Element. Der Bleiburg ist Wasserretter, Feuerwehrmann und beim Roten Kreuz.

Jürgen Honorius Haim ist Wasserretter, Feuerwehrmann und beim Roten Kreuz © Daniela Grössing

Rotes Kreuz, Feuerwehr und Wasserrettung – Jürgen Honorius Haim (51) aus Moos bei Bleiburg ist in Notsituationen stets zur Stelle und hat auch schon etlichen Menschen im Bezirk das Leben gerettet. „Oft wird man nach einem Unfall gesucht. Die Leute haben das Bedürfnis, sich zu bedanken. Ein sehr schönes Gefühl, wenn man helfen kann“, sagt Haim, der seit nunmehr 35 Jahren bei der Wasserrettung ist. Dort ist er der Erste-Hilfe-Beauftragte und gibt viele Kurse. „Es ist mir sehr wichtig, dass ich den Leuten die Angst nehme, indem ich ihnen zeige, wie sie sich in einer Notsituation richtig verhalten. Prävention ist das Um und Auf. Ich will schon helfen, bevor etwas passiert. Es macht mir auch große Freude, Kindern das Schwimmen beizubringen“, sagt der zweifache Opa.

Im Detail Die Wasserrettung Klopeiner See hat rund 100 Mitglieder. Das Einsatzgebietreicht von der Annabrücke bis zum Kraftwerk Edling.

Daniela Grössing Redakteurin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Daniela Grössing

Zusätzlich ist Haim bei der Stadtfeuerwehr Bleiburg, wo er auch eine Periode lang Kommandant war und hauptberuflich ist er beim Roten Kreuz Völkermarkt als Notfallsanitäter im Einsatz. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe ein inneres Bedürfnis zu helfen“, sagt der gelernte Maler.