Bleiburg"Lakeside"-Verein geht fremd und bleibt sich treu

Das Programm ist fix. Am 29. Juni veranstaltet der „Acoustic Lakeside“-Verein, sonst am Sonnegger See daheim, ein Festival in Bleiburg. Mit dabei: Friska Viljor, Art Brut, Lylit und mehr.

Eddie Argos (Art Brut) bei seinem „Lakeside“-Auftritt 2015. © Erich Varh

Manche Momente sind besonders. Als Art Brut 2009 beim „Acoustic Lakeside“-Festival am Sonnegger See spielen wollte, gab es ein heftiges Gewitter. Der Tourmanager verbot der Band den Auftritt. Diese spielte trotzdem – auf der Terrasse des Seegasthauses inmitten der Fans. Solche Momente vergisst man nicht. Weder die Veranstalter, der Verein „Acoustic Lakeside“ rund um Obmann Raphael Pleschounig, noch die Band. Und so kam Art Brut 2015 wieder an den See und heuer auch nach Bleiburg/Pliberk.