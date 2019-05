Am Freitag findet ab 18 Uhr in ganz Österreich zum 15. Mal die ökumenische „Lange Nacht der Kirchen“ statt. Bleiburg ist mit einem bunten Programm mit dabei.

Der „Heimatklang Bach“ gestaltet die Marienmesse in Bleiburg © Rosina Katz-Logar

Die „Lange Nacht der Kirchen“ beginnt am Freitag in Bleiburg um 18 Uhr mit einer Andacht in der evangelischen Pfarrkirche, welche musikalisch umrahmt wird. In der Stadtpfarrkirche wird es um 18.30 Uhr eine Maiandacht geben, an welche um 19.15 Uhr Meditation und eine Kirchenführung anschließen. Ab 19.45 Uhr sind sakrale Lieder vom Quintett Donet zu hören, bevor dann um 20.30 Uhr die „Jauntaler Marienmesse“ von Thomas Zdravja erklingt. Diese schöne Messe wird vom Chor „Heimatklang Bach“ und einem Orchester gestaltet.