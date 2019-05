Facebook

Käsemeisterin Anja Luschnig © Zdravko Haderlap

Sie hat es nach vier Jahren geschafft, ihr Vorhaben, aus einem kleinen Bergbauernhof mit zehn Hektar einen Vollerwerbsbetrieb zu machen: Die Rede ist von Anja Luschnig (30) vom Biobauernhof Luschnig in Leppen bei Bad Eisenkappel. Nach abgeschlossener Ausbildung an der BOKU Wien übernahm sie 2015 den elterlichen Hof. Mit Freund Stefan wollte sie zuerst Milchkühe anschaffen. Die begrenzten Futterflächen und die magere Ausbeute an Futterqualität zwangen beide jedoch zum Umdenken. So entschloss man sich zur Ziegenmilchproduktion und Käseerzeugung.