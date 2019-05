Ab Mittwoch findet am Klopeiner See zum fünften Mal das „yogaSEEnsucht“-Yogafestival statt.

Mit 50 bis 60 Teilnehmern will man es familiär halten © KK/YOGALEXIA

Seit nun fünf Jahren findet das „yogaSEEnsucht Gathering“ am Klopeiner See statt – so auch diese Woche vom 22. bis 26. Mai. „Der See punktet nicht nur mit seinem glasklaren Wasser, sondern auch mit seiner überschaubaren Größe, die es mir ermöglicht hat, das ganze Programm unmittelbar am See zu organisieren“, sagt Veranstalterin Alexia Kulterer, die auch als „yogalexia“ unter Yoga-Liebhabern bekannt ist.